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Тяжелобольная Казьмина трогательно поздравила дочь с 10-летием

Ирина Лебедева
1 час назад
Дочери Алисы Казьминой и Андрея Аршавина исполнилось десять лет. Алиса поздравила девочку с днем рождения и опубликовала в социальной сети трогательный пост.
Тяжелобольная Казьмина трогательно поздравила дочь с 10-летием
Фото: InstagramInstagram
"Несмотря на мою тяжелую болезнь ты не по годам очень поддерживаешь меня. И я обещаю, что, смотря на тебя, буду стараться выздороветь. Ты помогаешь мне волей, любовью к жизни и ко мне".
Сама экс-супруга футболиста тяжело больна. Аутоиммунное заболевание изуродовало лицо молодой женщины. После тяжелой формы коронавируса звезда перенесла кому, плохо передвигается и начала терять волосы.
К сожалению, бывший супруг, хотя и располагает финансами, не стал помогать смертельно больной Алисе. Мария Погребняк и многие жены известных спортсменов осудили такую позицию Аршавина, - информирует портал wmj.ru.
Казьмина в последнее время редко выкладывает свои фотографии во всеобщий доступ. Но по случаю праздника все же показалась в инстаграме, правда, закрыв большим букетом половину лица. .
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина были женаты с 2016 по 2019 годы. У пары есть общая дочь Есеня. После развода Аршавин не поддерживает с ней отношений.
Шоу-бизнес,Мария Погребняк,Алиса Казьмина,Андрей Аршавин,WMJ.RU,
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