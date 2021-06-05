Тяжелобольная Казьмина трогательно поздравила дочь с 10-летием

Дочери Алисы Казьминой Андрея Аршавина исполнилось десять лет. Алиса поздравила девочку с днем рождения и опубликовала в социальной сети трогательный пост.

Фото: Instagram Instagram

"Несмотря на мою тяжелую болезнь ты не по годам очень поддерживаешь меня. И я обещаю, что, смотря на тебя, буду стараться выздороветь. Ты помогаешь мне волей, любовью к жизни и ко мне".

Сама экс-супруга футболиста тяжело больна. Аутоиммунное заболевание изуродовало лицо молодой женщины. После тяжелой формы коронавируса звезда перенесла кому, плохо передвигается и начала терять волосы.

К сожалению, бывший супруг, хотя и располагает финансами, не стал помогать смертельно больной Алисе. Мария Погребняк и многие жены известных спортсменов осудили такую позицию Аршавина, - информирует портал wmj.ru.

Казьмина в последнее время редко выкладывает свои фотографии во всеобщий доступ. Но по случаю праздника все же показалась в инстаграме, правда, закрыв большим букетом половину лица. .