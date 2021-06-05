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Скандал участием Моргенштерна на премии «Муз-ТВ» показали на видео

Юрий Столбов
16 минут назад
Рэпер Моргенштерн устроил во время церемонии музыкальный суд. Алишера возмутили итоги голосования. Отдавать тарелку, то есть победу, Артуру Пирожкову просто так он был не намерен и захотел разобраться. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
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