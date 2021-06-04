Каблуки подвели: Ивлеева рухнула на красную дорожку

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева упала на красной дорожке церемонии вручения премии телеканала «Муз-ТВ». Видео своего конфуза ведущая опубликовала в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Анастасия стала одной из ведущих церемонии. Она встречала звездных гостей церемонии на красной дорожке, и в один прекрасный момент споткнулась на высоких каблуках и упала.

Церемония также запомнится эффектным появлением Анастасии Ивлеевой. В последние месяцы телеведущая то и дело попадала в новостные заголовки в связи с тем, что ее Lamborghini Aventador увозили на эвакуаторе из-за неправильной парковки.

Ивлеева решила обыграть ситуацию и въехала на красную дорожку «Муз-ТВ» в своем Lamborghini верхом на эвакуаторе.

Кроме того, на церемонии состоялось долгожданное примирение Анастасии Ивлеевой с Ольгой Бузовой. Девушки много месяцев находились в состоянии «холодной войны». Ольга даже заблокировала Ивлееву в соцсетях.