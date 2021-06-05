Пригожин рассказал о расставании с Валерией

Фото: РИА Новости РИА Новости

Продюсер отметил, что болел очень тяжело и даже составил завещание в больнице.

«Я жалею, что не привился. Когда шесть дней сам не дышишь, это очень страшно. < > Мне кажется, внутренне, что мне помогла любовь. Мы впервые расстались на десять дней. < > Мы даже почти не созванивались, не списывались, потому что я не мог. < > Было адски, честно», - рассказал он.

Пригожин и Валерия переболели коронавирусом во время отдыха в ОАЭ. Певица перенесла болезнь легко, а за жизнь 51-летнего продюсера боролись врачи.

Продюсер написал в Instagram, что расплакался, когда ему стало лучше и он смог самостоятельно встать.