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Пригожин рассказал о расставании с Валерией

Елена Прошина
1 час назад
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что справиться с коронавирусом ему помогла любовь к певице Валерии. Об этом он рассказал в эфире «Вечернего Урганта».
Пригожин рассказал о расставании с Валерией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Продюсер отметил, что болел очень тяжело и даже составил завещание в больнице.
«Я жалею, что не привился. Когда шесть дней сам не дышишь, это очень страшно. < > Мне кажется, внутренне, что мне помогла любовь. Мы впервые расстались на десять дней. < > Мы даже почти не созванивались, не списывались, потому что я не мог. < > Было адски, честно», - рассказал он.
Пригожин и Валерия переболели коронавирусом во время отдыха в ОАЭ. Певица перенесла болезнь легко, а за жизнь 51-летнего продюсера боролись врачи.
Продюсер написал в Instagram, что расплакался, когда ему стало лучше и он смог самостоятельно встать.
«Первый нормальный завтрак привёл меня в состояние экстаза. Поход в душ - праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе -все суета», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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