«Думала, что умираю»: Чехова рассказала об экстремальном похудении

Фото: РИА Новости РИА Новости

43-летняя Анфиса Чехова получила популярность в 2005 году после выхода программы «Секс с Анфисой Чеховой». Передача шла на телеканале ТНТ до 2009 года.

По словам телеведущей, она начала бороться с лишним весом еще в подростковом возрасте, чему немало способствовал ее отец. А в 19-20 лет попробовала «тайские таблетки» и ей было неважно, что у них за состав.

«Я все это бездумно в себя заваливала, худела на 25–30 килограммов за два месяца, становилась безумно худой, а дальше нужно же было удерживать вес. Я помню год сидела на «подножном корме». ( ) Просто была рабом этой диеты, этого поддержания веса», — рассказала звезда.

Она призналась, что в тот период своей жизни ходила в продуктовые магазины, как в музей, и мечтала, что когда-нибудь сможет нормально поесть.

«Были еще таблетки, и еще таблетки и гипноз. ( ) У меня начались проблемы с вегетососудистой системой, панические атаки, обмороки, понизилось давление До этого я вообще ничем не болела, была здоровой, а тут стала падать в обмороки. На дне рождения Наташи Королевой упала», - рассказала Чехова.

По ее словам, на празднике она выпила немного вина, покурила кальян, и ее организм просто не выдержал.