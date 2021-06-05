«Это супердорого»: Собчак о тратах на сына

Телеведущая Ксения Собчак
заявила, что материнство обходится ей очень дорого. Об этом она заявила в документальном фильме «Репродуктивное насилие» онлайн-платформы Premier, передает «Экспресс газета»
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Это долгожданный для Собчак ребёнок, поэтому она отдаёт все силы на то, чтобы воспитать сына Платона, который является ее первенцем.
Ребёнок родился в браке с Максимом Виторганом
. Новость о беременности Собчак стала сенсацией, поскольку телеведущая заработала себе весьма скандальную славу. Ранее она высказывалась о детях в негативном ключе. Многие ее поклонники были уверены, что Собчак не станет мамой.
После появления Платона на свет, Ксения зарекомендовала себя как образцовая мать. Она много проводит с ним времени и даёт ему все самое лучшее. С раннего возраста ее сын учит иностранные языки.
По словам телеведущей, растить ребенка сложная и дорогостоящая задача. Несмотря на отсутствие финансовых проблем у ведущей, она не планирует заводить большое количество детей.
«Вырастить ребенка — это дорого, сложно. Лучше вырастить одного, но дать ему суперобразование, крутых учителей, чем родить четырех и всю жизнь пахать только на них. Это важный фактор. Я состоятельный человек, но могу сказать, что ребенок — это супердорого. Если им заниматься реально — все эти студии, кружки, обучение, языки — то получаются большие деньги», - сообщила Собчак.
На днях Ксения Собчак возмутилась высокими ценами в буфете на Петербургском международном экономическом форуме.Она заявила, что стоимость участия в форуме в этом году подняли с 300 тысяч до 900 тысяч рублей.