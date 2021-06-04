Калашникова рассказала о жизни Норкина после смерти жены

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4 июня исполнился год со дня смерти Юлии Норкиной. Журналистка скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.

«С Юлей Норкиной мы очень часто общались на съемках ток-шоу. Помимо того, что она была прекрасной ведущей, она была еще и гениальной женой», - рассказала Анна Калашникова «Собеседнику».

По словам певицы, Юлия пожертвовала собственной карьерой ради мужа, а кроме того, следила, чтобы он был ухожен и модно одет.

Анна не верит, что Норкина ушла из жизни, не выдержав измен любимого супруга. Она обратила внимание, что спустя год после смерти жены Андрей Норкин все еще один.

Певица считает, что слухи об изменах были жестокой выдумкой недоброжелателей, которые хотели опорочить известного ведущего.

«Но грязь, которую кидали в Андрея, в него не попала. Он по-прежнему очень востребован, как на ТВ, так и на корпоративах», - заметила она.

По мнению Анны, Норкин еще может жениться: ему чуть за 50, он «успешный, богатый, красивый», «мечта любой девушки».

«Жаль, что после смерти жены он стал затворником: почти нигде не появляется в свете, только работает на износ», - сокрушается Калашникова.