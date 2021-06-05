«Реву, пишу и стираю»: Утяшева объявила о завершении важного этапа в жизни

Гимнастка отметила, что для нее Bolero стало больше, чем шоу. Оно было мечтой, которая сбылась, разрывом всех стереотипов, «полетом в космос и обратно», а танцевальный коллектив ее сумел многому научить.
В комментариях к записи пользователи соцсети поблагодарили Ляйсан Утяшеву за работу и за «возможность быть частью этого грандиозного прорыва», назвали шоу потрясающим и призвали не останавливаться на достигнутом.
Ляйсан Утяшева - заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократный победитель российский и международных соревнований, в том числе и чемпионата Европы. С 2012 года состоит в браке с юмористом Павлом Волей. Пара воспитывает двоих детей.