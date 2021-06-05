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«Реву, пишу и стираю»: Утяшева объявила о завершении важного этапа в жизни

Елена Прошина
28 минут назад
Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева объявила в своем Instagram о закрытии танцевального шоу Bolero, пообещав, что «все только начинается».
«Реву, пишу и стираю»: Утяшева объявила о завершении важного этапа в жизни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Послевкусие... реву, пишу и стираю, но хочу оставить это здесь... BOLERO. Вчера состоялся наш последний показ.... (пока не верю). Все хорошее должно когда-то заканчиваться...», - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Гимнастка отметила, что для нее Bolero стало больше, чем шоу. Оно было мечтой, которая сбылась, разрывом всех стереотипов, «полетом в космос и обратно», а танцевальный коллектив ее сумел многому научить.
«Оно навсегда останется в моем сердце. Но пришла пора закрывать эту дверь и открывать новую. Все только начинается», - заверила спортсменка поклонников.
В комментариях к записи пользователи соцсети поблагодарили Ляйсан Утяшеву за работу и за «возможность быть частью этого грандиозного прорыва», назвали шоу потрясающим и призвали не останавливаться на достигнутом.
«Это было красиво! Я требую продолжение», - заявила zaikasikoeva.
Ляйсан Утяшева - заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократный победитель российский и международных соревнований, в том числе и чемпионата Европы. С 2012 года состоит в браке с юмористом Павлом Волей. Пара воспитывает двоих детей.
Шоу-бизнес,Ляйсан Утяшева,
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