«Реву, пишу и стираю»: Утяшева объявила о завершении важного этапа в жизни

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева объявила в своем Instagram о закрытии танцевального шоу Bolero, пообещав, что «все только начинается».

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«Послевкусие... реву, пишу и стираю, но хочу оставить это здесь... BOLERO. Вчера состоялся наш последний показ.... (пока не верю). Все хорошее должно когда-то заканчиваться...», - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Гимнастка отметила, что для нее Bolero стало больше, чем шоу. Оно было мечтой, которая сбылась, разрывом всех стереотипов, «полетом в космос и обратно», а танцевальный коллектив ее сумел многому научить.

«Оно навсегда останется в моем сердце. Но пришла пора закрывать эту дверь и открывать новую. Все только начинается», - заверила спортсменка поклонников.

В комментариях к записи пользователи соцсети поблагодарили Ляйсан Утяшеву за работу и за «возможность быть частью этого грандиозного прорыва», назвали шоу потрясающим и призвали не останавливаться на достигнутом.

«Это было красиво! Я требую продолжение», - заявила zaikasikoeva.