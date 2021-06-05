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Лепс явился на телешоу «Что было дальше?» с необычными подарками

Елена Прошина
1 час назад
Российский исполнитель Григорий Лепс принес с собой на передачу «Что было дальше?» консервы и соленую рыбу собственной торговой марки.
Лепс явился на телешоу «Что было дальше?» с необычными подарками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Комики были польщены презентами. Эмир Кашоков, в свою очередь, вспомнил, как Лепс не так давно подарил Филиппу Киркорову более ценные подарки.
«Я сегодня прочитал новость — Лепс подарил Киркорову браслет за миллион. А нам — вот», — сказал комик, указывая на банку с помидорами.
Алексей Щербаков обратился к Лепсу с просьбой пригласить на шоу Киркорова, однако исполнитель заявил, что король эстрады вряд ли решится это сделать.
«Я уже передал, но он как-то не очень... Думает Наверное, побаивается», — сообщил исполнитель хита London.
Не так давно Григорий Лепс осудил журналистку за то, что она ему задавала провокационные вопросы, которые выставляют его в неприглядном свете. Исполнитель заявил, что она с ним флиртует, а также обозвал ее «кобылой».
Также Григорий Лепс рассказывал, что потерял бизнес на фоне пандемии. Так, ему пришлось закрыть кулинарную лавку в центре Москвы.
Также во время пандемии Григорий Лепс резко высказывался по поводу «бедственного положения» артистов. Он призвал тех, кто жалуется на проблемы с деньгами, работать. По его словам, с финансовыми трудностями столкнулись не только артисты.
Шоу-бизнес,Алексей Щербаков,Григорий Лепс,Филипп Киркоров,
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