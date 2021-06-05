Лепс явился на телешоу «Что было дальше?» с необычными подарками

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Комики были польщены презентами. Эмир Кашоков, в свою очередь, вспомнил, как Лепс не так давно подарил Филиппу Киркорову более ценные подарки.

«Я сегодня прочитал новость — Лепс подарил Киркорову браслет за миллион. А нам — вот», — сказал комик, указывая на банку с помидорами.

Алексей Щербаков обратился к Лепсу с просьбой пригласить на шоу Киркорова, однако исполнитель заявил, что король эстрады вряд ли решится это сделать.

«Я уже передал, но он как-то не очень... Думает Наверное, побаивается», — сообщил исполнитель хита London.

Не так давно Григорий Лепс осудил журналистку за то, что она ему задавала провокационные вопросы, которые выставляют его в неприглядном свете. Исполнитель заявил, что она с ним флиртует, а также обозвал ее «кобылой».

Также Григорий Лепс рассказывал, что потерял бизнес на фоне пандемии. Так, ему пришлось закрыть кулинарную лавку в центре Москвы.