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Тимати вышел в свет с Екатериной Сафаровой

runews24.ruиещё 4
1 час назад
Рэпер вместе с Екатериной Сафаровой прибыл на церемонию награждения премии «МУЗ-ТВ». Они приехали на мероприятие на роскошном автомобиле марки Rolls-Royce. Пара появилась под ручку и буквально светилась от счастья.
Тимати вышел в свет с новой возлюбленной
Фото: соцсетисоцсети
Оба выбрали для церемонии образы в черном. Тимати — кожаный пиджак, классическую рубашку и брюки, а Екатерина Сафарова подчеркнула спортивное тело платьем с разрезом и глубоким декольте.
Напомним, на минувших выходных на ТНТ вышел последний выпуск шоу «Холостяк». Зрители узнали, что сердце Тимати покорила российская модель, живущая в Испании, Екатерина Сафарова.
Шоу-бизнес,Тимати,
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