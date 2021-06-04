Тимати вышел в свет с новой возлюбленной

Рэпер вместе с Екатериной Сафаровой прибыл на церемонию награждения премии «МУЗ-ТВ». Они приехали на мероприятие на роскошном автомобиле марки Rolls-Royce. Пара появилась под ручку и буквально светилась от счастья.
Фото: соцсетисоцсети
Оба выбрали для церемонии образы в черном. Тимати — кожаный пиджак, классическую рубашку и брюки, а Екатерина Сафарова подчеркнула спортивное тело платьем с разрезом и глубоким декольте.
Напомним, на минувших выходных на ТНТ вышел последний выпуск шоу «Холостяк». Зрители узнали, что сердце Тимати покорила российская модель, живущая в Испании, Екатерина Сафарова.