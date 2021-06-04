"Певица с ресторана": директор Шатунова унизил Вайкуле

Кудряшов заявил, что не будет комментировать слова певицы «с ресторана».

Галкин поинтересовался у латвийской исполнительницы, что она думает о «Белых розах» - главном хите «Ласкового мая».

Она также раскритиковала популярный в TikTok трек «Мальчик на девятке». Вайкуле заявила, что он чересчур инфантильный, и назвала его «какашкой».