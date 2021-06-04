"Певица с ресторана": директор Шатунова унизил Вайкуле

Кудряшов заявил, что не будет комментировать слова певицы «с ресторана».
«Мы не даем комментарии о тех артистах, которые поют в ресторанах. Она, наверно, просто устала петь эту песню на заказ. Смешно, просто смешно. Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Кто она такая, чтобы о ней писать и говорить? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает», - сказал он «Газете.ру».
Резкое высказывание о творчестве группы «Ласковый май» Лайма Вайкуле сделала в Youtube-шоу Максима Галкина
«Музыкалити».
Галкин поинтересовался у латвийской исполнительницы, что она думает о «Белых розах» - главном хите «Ласкового мая».
«"Белые розы" — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» - ответила на это Вайкуле.
Она также раскритиковала популярный в TikTok трек «Мальчик на девятке». Вайкуле заявила, что он чересчур инфантильный, и назвала его «какашкой».