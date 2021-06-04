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"Певица с ресторана": директор Шатунова унизил Вайкуле

Вероника Полынина
15 минут назад
Директор Юрия Шатунова и бывший администратор группы «Ласковый май» Аркадий Кудряшов отреагировал на заявление Лаймы Вайкуле, назвавшей «Белые розы» музыкой «для дебилов».
"Певица с ресторана": директор Шатунова унизил Вайкуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кудряшов заявил, что не будет комментировать слова певицы «с ресторана».
«Мы не даем комментарии о тех артистах, которые поют в ресторанах. Она, наверно, просто устала петь эту песню на заказ. Смешно, просто смешно. Как можно комментировать певицу, которая с ресторана работает? Кто она такая, чтобы о ней писать и говорить? Она же в кабаке работает, пускай дальше там и работает», - сказал он «Газете.ру».
Резкое высказывание о творчестве группы «Ласковый май» Лайма Вайкуле сделала в Youtube-шоу Максима Галкина «Музыкалити».
Галкин поинтересовался у латвийской исполнительницы, что она думает о «Белых розах» - главном хите «Ласкового мая».
«"Белые розы" — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» - ответила на это Вайкуле.
Она также раскритиковала популярный в TikTok трек «Мальчик на девятке». Вайкуле заявила, что он чересчур инфантильный, и назвала его «какашкой».
Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Максим Галкин,Лайма Вайкуле,Газета.Ru,
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