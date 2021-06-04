Ольга Орлова собралась замуж за таинственного бойфренда

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова собралась замуж. Об этом она рассказала в сторис Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Да, мы планируем», - написала Орлова, отвечая на вопрос подписчика, собирается ли она узаконить отношения с возлюбленным.

Вот уже почти два года, как бывшая «блестящая» встречается с бизнесменом по имени Валерий. 43-летняя Ольга тщательно скрывает своего мужчину от прессы, вдвоем они приходят только на закрытые мероприятия, где нет представителей СМИ.

В декабре прошлого года Орлова рассказывала, что они с возлюбленным живут в ее загородном доме. Переехать к бойфренду Ольга не смогла, потому что у нее дома живут пять собак.

Ольга Орлова была замужем за бизнесменом Александром Кармановым. Они познакомились в 2000 году, когда Ольга была участницей группы «Блестящие». Певице пришлось покинуть коллектив из-за беременности. В 2004 году брак Орловой и Карманова распался. Позже певицу связывали отношения с продюсером Ренатом Давлетьяровым.