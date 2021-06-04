Ургант высмеял участников ПМЭФ одной фразой

Ведущий Первого канала Иван Ургант высмеял участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) одной ёмкой фразой. Он посмеялся над бизнесменами, тратящими много денег, чтобы рассказать другим об экономии. Отрывок шоу «Вечерний Ургант» доступен на YouTube.

Фото: urgantcom/instagram.com urgantcom/instagram.com

Журналист отдельно упомянул момент, когда несколько спикеров легли на пол, чтобы звезда TikTok Даня Милохин записал новый ролик для своего блога.

Никого не удивило, что все легли на пол, потому что любой человек, который в нашей стране занимается бизнесом, всегда готов к тому, что к нему могут зайти люди и попросить всех лечь на пол, — заявил Ургант.

На вопрос соведущего Дмитрия Хрусталёва о том, чему Милохин может научить экономистов, шоумен ответил, что тиктокер умеет экономить, так как в 19 лет купил себе Maybach.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов резко осудил появление ПМЭФ-2021 Дани Милохина. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что люди, изучающие механизмы зарабатывания денег, интересуются, «как бездарь абсолютный, ничтожество, смог заработать на таком деньги».

Звезда TikTok (12,7 млн подписчиков) и Instagram (3,2 млн) Даня Милохин оказался 2 июня на ПМЭФ. Блогер неуверенно поотвечал на вопросы о регулировании TikTok государством, а также показал «мастер-класс», уложив участников ПМЭФ на пол.