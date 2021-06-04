«Любит нас обеих»: актриса Повереннова рассказала, как Николаев бросил ее ради Овсиенко

в этом году вышла замуж за бизнесмена Андрея Шаронова, с которым встречалась почти восемь лет. Сейчас она счастлива в браке и уже с улыбкой рассказывает о своих прошлых романах, которые в наши дни модно характеризовать как «созависимые отношения». Первый такой опыт у актрисы произошел
с актером Валерием Николаевым. Вместе они работали на съемо
чной площадке сериала «День рождения Буржуя». Роман закрутился после того, как Николаев развелся с Ириной Апексимовой. К слову, именно она предостерегала Дарью от «капкана» под именем Валера, но Дарья была очарована. «Какого-то я себе идола создала. Поставила ег
о на пьедестал, сделала какого-то небожителя. Я не думаю, что он мной манипулировал, не думаю, что он делал это осознанно. Но я тем не менее решила, что это уникальный человек. Я не хотела видеть очевидного » — рассказала Повереннова Надежде Стрелец в ее