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«Я себе идола создала»: Повереннова впервые рассказала правду об отношениях с Николаевым

Teleprogramma.proиещё 3
1 час назад
Актриса
«Любит нас обеих»: актриса Повереннова рассказала, как Николаев бросил ее ради Овсиенко
Фото: Teleprogramma.proTeleprogramma.pro
в этом году вышла замуж за бизнесмена Андрея Шаронова, с которым встречалась почти восемь лет. Сейчас она счастлива в браке и уже с улыбкой рассказывает о своих прошлых романах, которые в наши дни модно характеризовать как «созависимые отношения». Первый такой опыт у актрисы произошел с актером Валерием Николаевым. Вместе они работали на съемочной площадке сериала «День рождения Буржуя». Роман закрутился после того, как Николаев развелся с Ириной Апексимовой. К слову, именно она предостерегала Дарью от «капкана» под именем Валера, но Дарья была очарована. «Какого-то я себе идола создала. Поставила его на пьедестал, сделала какого-то небожителя. Я не думаю, что он мной манипулировал, не думаю, что он делал это осознанно. Но я тем не менее решила, что это уникальный человек. Я не хотела видеть очевидного » — рассказала Повереннова Надежде Стрелец в ее
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С Дарьей Валерий расстался в ресторане, куда они отправились по возвращению актера из заграничной командировки. После двух лет отношений Николаев ушел к Татьяне Овсиенко. Смотрите также:
Шоу-бизнес,Татьяна Овсиенко,Андрей Шаронов,Валерий Николаев,Дарья Повереннова,
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