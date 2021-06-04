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По словам рок-музыканта, конфликт с коллегой остался далеко в прошлом

Teleprogramma.pro
1 час назад
Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин заявил, что целый год не общался с другим рок-исполнителем Гариком Сукачевым. Они, как он выразился, просто сторонились друг друга.
«Тщеславие как часть гордыни управляет человеком»: Галанин объяснил, почему не общался с Сукачевым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Потом снова стали общаться, играть вместе. Спасибо за это нашему продюсеру Диме Гройсману, который нас помирил. Причиной разногласий стали амбиции и деньги в том числе. Тщеславие как часть гордыни управляет человеком».
Сергей Галанин Как отметил Галанин, они по-разному видели пути развития группы «Бригада С». Кроме того, кто-то специально подбросил дровишек в костер, чтобы они рассорились. В итоге оба поливали друг друга грязью в прессе. Он заметил, что журналисты их специально провоцировали, а они велись на это, проявляя обычную человеческую слабость, сообщает
Напомним, что Сергей Галанин играл в группе «Бригада С» с 1986 по 1989 год. Затем еще несколько лет в девяностых годах. Сегодня он также в составе коллектива. Галанин - вокалист, солист и основатель популярной рок-группы «Серьга».
Шоу-бизнес,Сергей Галанин,Гарик Сукачев,
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