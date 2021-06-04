«Тщеславие как часть гордыни управляет человеком»: Галанин объяснил, почему не общался с Сукачевым

Сергей Галанин Как отметил Галанин, они по-разному видели пути развития группы «Бригада С». Кроме того, кто-то специально подбросил дровишек в костер, чтобы они рассорились. В итоге оба поливали друг друга грязью в прессе. Он заметил, что журналисты их специально провоцировали, а они велись на это, проявляя обычную человеческую слабость, сообщает