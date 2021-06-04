Лайма Вайкуле назвала творчество «Ласкового мая» музыкой «для дебилов»

«Очень. "Белые розы" — для дебилов, понимаешь? Это тоже продается!» — отметила Вайкуле. Телеведущий возразил, сказав, что песня является настоящим хитом и спел припев. Вайкуле незамедлительно попросила его остановиться.

В конце выпуска артистка не поменяла свое мнение о современной эстраде. Она также понадеялась на родителей юных слушателей, которые должны прививать детям вкус к хорошей музыке.