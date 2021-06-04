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Шепелев победил родителей Фриске в борьбе за квартиру

Экспресс газета
1 час назад
После смерти Жанны Фриске ее сыну Платону досталась от певицы двухкомнатная квартира в Москве. Родители артистки надеялись, что в дальнейшем эта квартира полностью перейдет Платону, когда тот подрастет, но у Дмитрия Шепелева оказались свои планы на недвижимость.
Шепелев выиграл суд за квартиру Жанны Фриске
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее Шепелев сообщил родителям Фриске, что хочет продать долю сына в квартире. В итоге Владимир и Ольга подали на ведущего в суд, чтобы запретить ему продажу, однако Дмитрий выиграл дело.
«В удовлетворении иска было отказано. Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке», — прокомментировали «СтарХиту» в пресс-службе Хамовнического суда.
Отметим, что квартира покойной певицы оценивается в 24 миллиона рублей. За свою долю жилья Шепелев может выручить приблизительно восемь миллионов рублей. Все эти годы после трагической смерти Фриске порядок и чистоту в квартире поддерживают именно ее родители, которым принадлежат другие 2/3 жилья.
Там они сохраняют вещи Жанны в неприкосновенности и не хотят что-либо переделывать. Для родителей Фриске решение Шепелева продать свою часть квартиры стало большим ударом. При этом именно родные певицы имеют приоритетное право на приобретение части жилья, которую намерен продать Шепелев.
Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,StarHit,Москва,
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