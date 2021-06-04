Шепелев выиграл суд за квартиру Жанны Фриске

После смерти Жанны Фриске ее сыну Платону досталась от певицы двухкомнатная квартира в Москве . Родители артистки надеялись, что в дальнейшем эта квартира полностью перейдет Платону, когда тот подрастет, но у Дмитрия Шепелева оказались свои планы на недвижимость.

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Ранее Шепелев сообщил родителям Фриске, что хочет продать долю сына в квартире. В итоге Владимир и Ольга подали на ведущего в суд, чтобы запретить ему продажу, однако Дмитрий выиграл дело.

«В удовлетворении иска было отказано. Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке», — прокомментировали «СтарХиту» в пресс-службе Хамовнического суда.

Отметим, что квартира покойной певицы оценивается в 24 миллиона рублей. За свою долю жилья Шепелев может выручить приблизительно восемь миллионов рублей. Все эти годы после трагической смерти Фриске порядок и чистоту в квартире поддерживают именно ее родители, которым принадлежат другие 2/3 жилья.