Недовольство Сашы Стоун приглашением Дани Милёхина на ПМЭФ сняли на видео

Блогер-спортсмен, боец ММА и многократный чемпиона мира и России
Алексадр Зарубин, известный как Саша Стоун возмутился приглашением в качестве спикера на Петербургский международный экономический форум тиктокера Дани Милохина. Видео публикует Life.ru
По словам Александра, лучше пропагандировать спорт и правильные взгляды на жизнь, а не то, что демонстрируют нынешние кумира молодёжи в социальных сетях.
"Меня выбесило, что на такие серьёзные форумы приглашают непонятных тиктокеров, которые пропагандируют ужасный образ жизни. Таким людям не место на таких мероприятиях и вообще в целом в социальных сетях", — сказал блогер-спортсмен.
Он также недоволен тем, что крупные бренды сотрудничают с такими блогерами.
Стоит отметить, что сам Саша Стоун на ПМЭФ присутствует в качестве ведущего на одной из площадок.