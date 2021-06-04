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Недовольство Сашы Стоун приглашением Дани Милёхина на ПМЭФ сняли на видео

Александр Кузьмин
29 минут назад
Блогер-спортсмен, боец ММА и многократный чемпиона мира и России Алексадр Зарубин, известный как Саша Стоун возмутился приглашением в качестве спикера на Петербургский международный экономический форум тиктокера Дани Милохина. Видео публикует Life.ru
По словам Александра, лучше пропагандировать спорт и правильные взгляды на жизнь, а не то, что демонстрируют нынешние кумира молодёжи в социальных сетях.
"Меня выбесило, что на такие серьёзные форумы приглашают непонятных тиктокеров, которые пропагандируют ужасный образ жизни. Таким людям не место на таких мероприятиях и вообще в целом в социальных сетях", — сказал блогер-спортсмен.
Он также недоволен тем, что крупные бренды сотрудничают с такими блогерами.
Стоит отметить, что сам Саша Стоун на ПМЭФ присутствует в качестве ведущего на одной из площадок.
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