Недовольство Сашы Стоун приглашением Дани Милёхина на ПМЭФ сняли на видео

Блогер-спортсмен, боец ММА и многократный чемпиона мира и России Алексадр Зарубин, известный как Саша Стоун возмутился приглашением в качестве спикера на Петербургский международный экономический форум тиктокера Дани Милохина. Видео публикует Life.ru

По словам Александра, лучше пропагандировать спорт и правильные взгляды на жизнь, а не то, что демонстрируют нынешние кумира молодёжи в социальных сетях.

"Меня выбесило, что на такие серьёзные форумы приглашают непонятных тиктокеров, которые пропагандируют ужасный образ жизни. Таким людям не место на таких мероприятиях и вообще в целом в социальных сетях", — сказал блогер-спортсмен.

Он также недоволен тем, что крупные бренды сотрудничают с такими блогерами.