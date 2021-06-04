Скандального рэпера Моргенштерна приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях. Музыкант назвал это судебное дело “рекламой за 100 тысяч рублей”. Видео публикует telegram-канал “RT на русском”.

“Очередной перформанс, очередная реклама на всю страну, стоимостью 100 тысяч рублей, спасибо” - прокомментировал решение суда артист.

Также он поблагодарил “суд и тех, кто подал заявление”.