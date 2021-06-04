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Моргенштерн назвал “рекламой” решение суда по делу пропаганды наркотиков и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Скандального рэпера Моргенштерна приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих песнях. Музыкант назвал это судебное дело “рекламой за 100 тысяч рублей”. Видео публикует telegram-канал “RT на русском”.
“Очередной перформанс, очередная реклама на всю страну, стоимостью 100 тысяч рублей, спасибо” - прокомментировал решение суда артист.
Также он поблагодарил “суд и тех, кто подал заявление”.
Стоит отметить, что перед заседанием Моргенштерн заявил журналистам, что считает себя абсолютно невиновным. Он посчитал, что многие хотят “отщипнуть” немного популярности от его персоны. Именно это стало причиной судебных разбирательств.
Ранее появилось видео прибытия Моргенштерна в суд на небесно-голубом «Макларене» в сопровождении девушки и охранника.
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