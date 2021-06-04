Моргенштерну сломали клинок из трости, с которой он приехал в суд

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) эффектно появился возле Зюзинского суда Москвы . Он прибыл на элитном авто McLaren. Внимание поклонников и СМИ приковала трость рэпера, с помощью которой он шел к залу суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как выяснилось, это сувенирная трость, в которой находился клинок. Его адвокат Сергей Жорин отметил, что «клинок ему сломали, но трость вернули». Вместе с тем он не рассказал, кто именно его сломал.

По кадрам заметно, что музыкант хромает. Из этого можно сделать вывод, что Моргенштерн взял трость не для образа.

«У меня подозрение на камни в почке, но я не мог пропустить такое событие, все-таки дело важное», - заявил он.

Рэпер приехал в суд по делу о пропаганде наркотиков в его творчестве. Моргенштерн настаивает на том, что не является виновным.

Как сообщает «Московский Комсомолец» в своем Telegram-канале, во время суда администратор сайта певца Моргенштерна поговорил с журналистами. Охрана Моргенштерна позволяла себе толкать журналистов.

ГУ МВД России по Москве заявили, что экспертами были обнаружены признаки пропаганды наркотиков в клипах популярного рэпера Моргенштерна.

По словам адвоката артиста Сергея Жорина, в треках его подопечного нет пропаганды запрещенных веществ. Он ссылался в своем заявлении на лингвистическую экспертизу.