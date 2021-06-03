«Что вы такое творите»: Чехова рассказала о домогательствах

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о домогательствах, с которыми столкнулась во время работы на телеканале Муз-ТВ.

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В интервью Youtube-шоу «Алена, блин!» Чехова призналась , что сталкивалась с харассментом на работе лишь раз в жизни.

В 23-летнем возрасте Анфиса получила работу на Муз-ТВ. Она писала подводки к видеоклипам, которые затем сама произносила на экране.

По словам Чеховой, тогда же на канале появился новый менеджер, за которым закрепили ее передачу. Он водил ее в кафе в телецентре «Останкино» и предлагал обсудить рабочие вопросы то в бане, то в ресторане, то еще где-то.

Телеведущая призналась, что боялась резко отказывать начальнику, потому что боялась увольнения, однако попытки отшутиться и намеки на отказ он воспринимать отказывался.

«В конечном счете он пригласил меня в свой кабинет опять что-то обсуждать и просто меня завалил на диван. Видимо, ему надоело меня уговаривать. Он просто набросился с поцелуями, завалил меня на диван, я резко его оттолкнула, сказала «что вы такое творите», - поделилась воспоминаниями Анфиса Чехова.

После этого инцидента, по словам ведущей, ее уволили «фактически на следующий день».