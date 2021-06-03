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«Что вы такое творите»: Чехова рассказала о домогательствах

Вероника Полынина
52 минуты назад
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о домогательствах, с которыми столкнулась во время работы на телеканале Муз-ТВ.
«Что вы такое творите»: Чехова рассказала о домогательствах
Фото: ТАССТАСС
В интервью Youtube-шоу «Алена, блин!» Чехова призналась, что сталкивалась с харассментом на работе лишь раз в жизни.
В 23-летнем возрасте Анфиса получила работу на Муз-ТВ. Она писала подводки к видеоклипам, которые затем сама произносила на экране.
По словам Чеховой, тогда же на канале появился новый менеджер, за которым закрепили ее передачу. Он водил ее в кафе в телецентре «Останкино» и предлагал обсудить рабочие вопросы то в бане, то в ресторане, то еще где-то.
Телеведущая призналась, что боялась резко отказывать начальнику, потому что боялась увольнения, однако попытки отшутиться и намеки на отказ он воспринимать отказывался.
«В конечном счете он пригласил меня в свой кабинет опять что-то обсуждать и просто меня завалил на диван. Видимо, ему надоело меня уговаривать. Он просто набросился с поцелуями, завалил меня на диван, я резко его оттолкнула, сказала «что вы такое творите», - поделилась воспоминаниями Анфиса Чехова.
После этого инцидента, по словам ведущей, ее уволили «фактически на следующий день».
43-летняя Анфиса Чехова получила популярность в 2005 году после выхода программы «Секс с Анфисой Чеховой». Передача выходила на телеканале ТНТ до 2009 года.
Шоу-бизнес,Анфиса Чехова,ТТЦ "Останкино",
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