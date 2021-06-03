В Сети возмутились демонстрацией Рудковской богатства

Светская львица Яна Рудковская
готовится поразить общественность своим эффектным появлением на премии «МУЗ-ТВ», которая состоится в пятницу, 4 июня. Продюсер поделилась видео в Instagram, на котором запечатлено, как она в пижаме от Louis Vuitton
с пипидастром (специальной щеткой для вытирания пыли) обходит несколько машин «Порше», театрально смахивая с них пыль.
Правда, те не стали выбирать из предложенных звездой вариантов, а назвали свои. Среди них – такси, метро и даже телега. Пользователи дали понять, что очень разгневаны демонстрацией роскоши на странице Яны Рудковской. Если к ее шикарным нарядам, завтракам и отдыху все уже привыкли, то вопросы по поводу выбора машины, вывели подписчиков звезды из себя. Подобное поведение они сочли неэтичным.