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«Понты!»: Рудковская, запечатлевшаяся рядом с дорогими машинами, возмутила демонстрацией сытой жизни

Teleprogramma.pro
1 час назад
Светская львица Яна Рудковская готовится поразить общественность своим эффектным появлением на премии «МУЗ-ТВ», которая состоится в пятницу, 4 июня. Продюсер поделилась видео в Instagram, на котором запечатлено, как она в пижаме от Louis Vuitton с пипидастром (специальной щеткой для вытирания пыли) обходит несколько машин «Порше», театрально смахивая с них пыль.
В Сети возмутились демонстрацией Рудковской богатства
Фото: InstagramInstagram
«Поможем выбрать мне машину для завтрашней премии «МУЗ-ТВ из нашего автопарка? Голосуем!» — обратилась Яна Рудковская к подписчикам.
Правда, те не стали выбирать из предложенных звездой вариантов, а назвали свои. Среди них – такси, метро и даже телега. Пользователи дали понять, что очень разгневаны демонстрацией роскоши на странице Яны Рудковской. Если к ее шикарным нарядам, завтракам и отдыху все уже привыкли, то вопросы по поводу выбора машины, вывели подписчиков звезды из себя. Подобное поведение они сочли неэтичным.
«У людей реально нет денег на лечение больных детей, а мы машинку не можем выбрать, надоели своей показухой», «У меня один вопрос! Вот это вот все зачем? Все и так знают что вы бохаты», «Зачем эта показуха? В этом видео только собака заслуживает лайк», «Понты-то какие», — высказываются в Сети.
Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Louis Vuitton,
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