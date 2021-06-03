Садальский опубликовал фото «ужасного» памятника Волчек

По словам Садальского, ему позвонила бывшая невестка Волчек, которая рассказала, что артистке открыли памятник, но никто об этом не знает.

О внешнем виде памятника актёр выразился достаточно мягко, назвав его «неудачным». Но его подписчики не скупились в выражениях, называя монумент ужасным. «Как надо было не любить Галину Борисовну, чтобы такое создать?», «Ужасный памятник», «Памятник ужасен!!! Неужели родственники это одобрили?», «Такой величайшей фигуре, как Галина Борисовна, могли бы сделать и достойный памятник», пишут в комментариях пользователи.