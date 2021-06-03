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Звезда фильма «Аритмия» экстренно госпитализирована с тяжелыми переломами

Lenta.ru
52 минуты назад
Звезда фильма «Аритмия», 73-летняя актриса театра и кино Альбина Тиханова экстренно госпитализирована с тяжелыми переломами рук и ноги. Об этом сообщил друг артистки Павел Алимов в Facebook.
Актриса Тиханова попала в больницу с переломами рук и ног
Фото: "Бумер. Фильм второй" (2005), "Бумер. Фильм второй""Бумер. Фильм второй" (2005), "Бумер. Фильм второй"
В соцсетях мужчина рассказал, что несчастный случай произошел 30 мая, когда Тиханова пошла за покупками. Она оступилась, неудачно упала и получила переломы правой ноги и обеих рук. Сейчас актриса находится в московской больнице района Выхино. Она лишена возможности самостоятельно передвигаться, при этом из медицинского учреждения пожилую женщину собираются выписывать уже в пятницу.
«В нынешнем состоянии она не может себя обслуживать и срочно нуждается в сиделке», — подчеркнул Алимов, добавив, что на это потребуется деньги. Он попросил всех неравнодушных о финансовом участии.
Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года в Новосибирске. В семидесятых годах переехала в Москву. Актриса служила в Новом драматическом театре, МХАТ, Новосибирском театре «Красный факел» и Театре Сергея Безрукова. Она известна широкой аудитории по таким отечественным сериалам и фильмам, как «Тихий дон», «Домашний арест», «Московская сага», «Бумер» и «Аритмия». Отмечается, что в данный момент артистка живет исключительно на небольшую пенсию и не участвует в съемках новых проектов.
Шоу-бизнес,Альбина Тиханова,
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