Актриса Тиханова попала в больницу с переломами рук и ног

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года в Новосибирске. В семидесятых годах переехала в Москву. Актриса служила в Новом драматическом театре, МХАТ, Новосибирском театре «Красный факел» и Театре Сергея Безрукова. Она известна широкой аудитории по таким отечественным сериалам и фильмам, как «Тихий дон», «Домашний арест», «Московская сага», «Бумер» и «Аритмия». Отмечается, что в данный момент артистка живет исключительно на небольшую пенсию и не участвует в съемках новых проектов.