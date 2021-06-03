Макеевой напророчили скорый развод

В прошлые выходные в Крыму состоялась торжественная церемония бракосочетания актрисы Макеевой и Малькова.

Фото: Instagram Instagram

Анастасия Макеева и Роман Мальков расписались еще неделю назад, но торжество для друзей и родственников молодожены организовали лишь в прошлые выходные. Актриса делилась всеми подробностями церемонии со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Большинство поклонников искренне поздравляли пару с важным событием и желали им счастья. Некоторые комментаторы обратили внимание на плохие приметы, указывающие на скорый разлад в семье, передает 7days.ru.

Во-первых, пользователи отметили, что пара узаконила отношения в мае. Издревле считалось, что кто женится в мае, тот всю жизнь мается.

Во-вторых, невеста показала жениху платье до свадьбы. Ради фотосессии артистка накануне примерила свадебный наряд, что тоже считается очень плохой приметой.

В-третьих, жених забыл свадебный смокинг. Свой шикарный костюм, который ему подобрала невеста, Роман случайно оставил в самолете по пути в Крым.

«Плохая примета. К разводу», — заявили поклонники.

В-четвертых, пользователи не могли не обратить внимание на казус с обручальным кольцом. Свадебное кольцо не налезло на палец Малькова.

«Не идет кольцо, плохая примета», — тут же заметили подписчики.

Пятой приметой можно считать утверждения хейтеров, что «на чужом несчастье счастья не построишь». Известно, что Макеева увела Малькова из семьи.

Напомним, это четвертый брак артистки мюзиклов. Сколько он продлится — покажет время.