Анфиса Чехова заявила о домогательствах продюсера

Она признается, что многие мужчины рядом с ней теряются или вовсе ее боятся. Для нее становится проблемой знакомство с потенциальными женихами. больше по теме

В беседе с Аленой Жигаловой Чехова призналась, что когда-то верила в стереотип: все в шоу-бизнесе происходит через постель. И придя устраиваться на канала «Муз-ТВ», не поверила своему счастью — ее взяли в команду, естественно, ни о каких приставания Анфиса тогда и не думала. Но избежать подобного не смогла.