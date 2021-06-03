Анфиса Чехова заявила о домогательствах продюсера

«Это был кто-то известный?» — спросила ведущая. «Нет, к сожалению! Кто со мной плохо поступит, тот до известности не доживет. (Смеется.) Я сейчас, честно, не помню имя и фамилию, но ему сейчас и каяться не первый год. Я не уверена, что он еще работает на телевидении. Это был женатый мужчина. Он был продюсером, но не генеральным», — отметила Анфиса.
«Мне было 23 года. Он звал в баню обсудить сценарий. В бани, наверное, мозги разогреваются. Это сложная история. Это был новый товарищ. Его только куда-то назначили», — пояснила звезда.
«Он ни на что не влиял. Может, я бы и работала, но он постоянно хотел в баню. Видимо, дома жена ему мыться не давала. Все время куда-то звал обсудить все эти истории. В этой ситуации была дилемма. Надо было так отказывать, чтобы меня не выгнали с работы, но и не соглашаясь. Он в „Останкино“ водил меня в кафешку и постоянно склонял сходить куда-то. Все свелось к тому, что он пригласил меня в свой кабинет и повалил на диван. Видимо, ему надоело меня уговаривать. Он просто набросился с поцелуями. Я резко его оттолкнула, сказала: „Что вы такое творите?“ На следующий день фактически меня уволили», — рассказала Чехова.