"Скорбим по адекватности": Моргенштерн явился в суд во всём черном

Рэпер Моргенштерн утром 3 июня прибыл в суд, где рассмотрят дело о пропаганде наркотиков в его треках. Звезде грозит штраф до 1,5 млн рублей. С возлюбленной исполнитель приехал во всём чёрном, так как «скорбит по адекватности и восприятию творчества в современной России », передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Музыкант надеется, что следователи послушали все его композиции, так как «хорошая музыка не помешает таким серьёзным людям».

Алишер Валеев — настоящее имя рэпера — появился на публике с тростью, но не из-за проблем с ногой — накануне он попал в больницу с камнями в почках. По словам звезды, этого боялся всю жизнь и такой «адской боли» давно не чувствовал. Исполнитель передал привет всем хейтерам, которым приятно слышать о диагнозе Моргенштерна.

Популярный рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, приехал в Зюзинский районный суд Москвы на спорткаре за миллионы рублей. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Mash.

На размещенных в сети кадрах 23-летний исполнитель подъезжает к зданию суда на автомобиле McLaren 600LT небесно-голубого цвета стоимостью около 15 миллионов рублей. Известно, что упомянутая машина выпускалась ограниченным тиражом в течение 12 месяцев, однако точное количество экземпляров не называется. Вместе с Моргенштерном на заседание суда прибыла его девушка Дилара Зинатуллина.

Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин показал подписчикам в Instagram свитшот, который получил в подарок от рэпера. На чёрной кофте кроваво-красными буквами написано «Адвокат дьявола».

Всего Жорин выложил четыре фотографии со встречи со своим подзащитным. Он признался, что они хотели подготовиться к суду, однако всё сразу пошло не по плану. На первом снимке адвокат держит свитшот, на втором Моргенштерн пьёт алкоголь, на третьем они чокаются, а на четвёртом музыкант корчит рожи.

Если ГНК будет проводить лингвистическую экспертизу этой публикации, «план» — это не то, что Вы подумали, — пошутил адвокат.

Представитель защиты музыканта Алишера Валеева (Моргенштерн) заявил, что экспертиза, проведенная в рамках административного дела, возбужденного в отношении рэпера Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД , не подтвердила наличие в двух клипах исполнителя пропаганды наркотических средств. Тем самым адвокат Сергей Жорин опроверг слова директора Лиги безопасного интернета, члена ОП РФ Екатерины Мизулиной

"Информация о том, что экспертиза установила пропаганду наркотиков в клипах моего доверителя, не соответствует действительности. И у нас есть этому железные доказательства", - сказал ТАСС Жорин, отметив, что речь идет о независимом исследовании доктора филологических наук, профессора филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Марии Шульги, проведенном по просьбе защиты музыканта.

Ранее Мизулина заявила о наличии пропаганды наркотиков в клипах рэпера, ссылаясь на комплексную психолого-лингвистическую экспертизу ГБУ "Московский исследовательский центр". В заключении эксперты отмечают, в частности, что "коммуникативная цель артиста - демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются "наркотики", "богатство", в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению". При этом социально-психологическая направленность видеороликов - формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам и их употреблению за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики".

О деле

Ранее источник ТАСС сообщил, что управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. В организации полагают, что Моргенштерн последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде. Его официальная позиция заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.

Полиция подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что экспертиза нашла в двух клипах рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) пропаганду наркотиков. Административное дело передано в Зюзинский суд Москвы, сообщили в столичном ГУМВД.

Протокол составлен по ч. 1.1 ста.6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета). Как отмечал адвокат артиста Сергей Жорин, претензии полиции связаны с текстами песен «Розовое вино 2» и «Family», передает РИА «Новости».

«Эксперты подтвердили наличие в музыкальных клипах Моргенштерна признаков пропаганды наркотиков. Экспертиза, проведенная в рамках дела об административном правонарушени`и, подтвердила наличие в двух музыкальных клипах рэпера признаков пропаганды наркотических средств», – сообщили в ведомстве.

Исследование проводил московский ГБУ «Московский исследовательский центр». Эксперты отмечают, что «коммуникативная цель артиста – демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».

При этом социально-психологическая направленность видеороликов – формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам за счет создания привлекательных образов героев, употребляющих наркотики, добавили в ГУМВД,

По словам генерала-лейтенанта ФСКН в отставке Александра Михайлова, пропаганда наркотиков в творчестве Моргенштерна очевидна, как и то, что он ставит под сомнение нормы морали.

«Всегда, когда говорят о пропаганде, я считаю, что надо рассматривать с точки зрения эффективности этой пропаганды. В данном случае это, если речь идет о публичной персоне, которая ставит под сомнение нормы и правила, существующие в нашей жизни, и эпатирующей закон, то тут с ним все просто», – сказал Михайлов.