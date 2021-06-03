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Выступление нового проекта Шнурова «Зоя» впервые показали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров представил публике свой новый проект «Зоя». Дебют музыкального коллектива состоялся на одной из площадок Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) накануне вечером.
Фрагмент выступления появился в Telegram-канале журналистки и ведущей Ксении Собчак. На сцене певица в белом костюме исполняет один из треков.
«Выбирай — не выбирай, все дороги ведут в рай», – поет девушка.
Примечательно, что Собчак заметила сходство вокалистки нового проекта с украинской исполнительницей Настей Каменских.
«Потап вообще знает, что Настя Каменских теперь "Зоя"?», – отметила она.
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