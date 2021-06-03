Экс-возлюбленный Пугачёвой пропал после перенесенного коронавируса

В последние годы Челобанов часто становился участником разных программ на телевидении. Он давал интервью и даже устанавливал отцовство.

По словам продюсера Алексея Мускатина, пока бить тревогу не стоит. Напомним, что он долгие годы работает с Челобановым и защищает его от людей, которые на передачах обвиняют его в алкоголизме.