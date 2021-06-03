Экс-возлюбленный Пугачёвой пропал после перенесенного коронавируса

этого знакомые не могут до него дозвониться, передает «Собеседник».
В последние годы Челобанов часто становился участником разных программ на телевидении. Он давал интервью и даже устанавливал отцовство.
Однако о бывшем возлюбленном Пугачёвой нет никакой информации больше чем полгода.
По словам продюсера Алексея Мускатина, пока бить тревогу не стоит. Напомним, что он долгие годы работает с Челобановым и защищает его от людей, которые на передачах обвиняют его в алкоголизме.
«Никто с ним связаться не может. Он сейчас живёт со своей женой и сыном, до жены я также не смог дозвониться, как и до матери. Думаю, в любом случае, у него всё хорошо. В противном случае, мы бы узнали», — заявил продюсер.
Связь Аллы Пугачевой и Сергея Челобанова длилась четыре года, вплоть до брака с Филиппом Киркоровым. Однажды он признался, что испытывает чувства к певице, а также сожалеет, что упустил дружбу с ней. По словам музыканта, на разрыв отношений повлияло его пагубное пристрастие – на протяжении 16 лет он принимал запрещенные вещества. Пугачева пыталась ему помочь, однако это было безрезультатно.