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Экс-возлюбленный Пугачёвой Сергей Челобанов перестал выходить на связь

News.ru
2 часа назад
Друзья Сергея Челобанова заявили, что бывший возлюбленный Пугачёвой перестал выходить с ними на связь. Артист перенёс зимой коронавирус и после этого знакомые не могут до него дозвониться, сообщает «Собеседник».
Друзья потеряли экс-фаворита Пугачевой Челобанова
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look PressNatalia Shakhanova/Global Look Press
Последние несколько лет Челобанов часто появлялся на телевидении, где давал интервью, выяснял, является ли он отцом ребёнка своей сожительницы и прочее. Но вот уже более полугода об экс-фаворите Примадонны нет никаких вестей.
Как рассказал изданию продюсер Алексей Мускатин, который многие года работает с Челобановым и отстаивает его на всех передачах, где артиста обвиняют в злоупотреблении алкоголем, волноваться пока особых причин нет. Но артист действительно после болезни ушёл в «глухую защиту».
Никто с ним связаться не может. Он сейчас живёт со своей женой и сыном, до жены я также не смог дозвониться, как и до матери. Думаю, в любом случае, у него всё хорошо. В противном случае, мы бы узнали, — резюмирует продюсер.
Как сообщалось ранее, у Пугачёвой были четырёхлетние отношения с музыкантом Сергеем Челобановым. Они продлились вплоть до брака с Филиппом Киркоровым.
Шоу-бизнес,Алексей Мускатин,Филипп Киркоров,Сергей Челобанов,ИД "Собеседник",
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