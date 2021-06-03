Канделаки разбогатела на 100 млн рублей

В 2019 году доход журналистки составлял 158,9 млн рублей, в 2020 — 258,5 млн рублей. Канделаки в последнее время активно развивает свои проекты в сфере бьюти-индустрии. У неё есть собственный бренд косметики, телеведущая запустила дорогостоящие курсы о красоте и здоровом образе жизни. На дочь Канделаки оформлена клиника, но предполагается, что заведение в этом году терпит убытки.