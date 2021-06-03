Николай Фоменко раскритиковал новую протеже Шнурова

Музыкант держит интригу и не говорит о том, кто же такая на самом деле его загадочная Зоя. Между тем девушка уже успела засветиться на экране. Она стала участницей нового шоу телеканала «Россия» «Я вижу твой голос», которое стартовало в середине мая.