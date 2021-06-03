Букмекеры назвали вероятное имя дочери Меган Маркл

Имя Диана является фаворитом у британцев, которые делают ставки на имя будущей дочери принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

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Как рассказал представитель букмекерской компании Coral Гарри Эйткенхед, после подтверждения супругами того, что они ждут рождения дочери, большинство ставок делают на имя Диана — в честь покойной матери Гарри.

Второе место по количеству ставок досталось имени Александрия, третье — имени Елизавета, сообщает « Пятый канал ».

Напомним, у принца Гарри и Меган Маркл подрастает сын Арчи. Появления на свет второго ребенка супруги ожидают через несколько месяцев.