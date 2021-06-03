«Внебрачный сын» Абдулова захотел пройти еще один ДНК-тест

Музыкант из Санкт-Петербурга
Сергей Шиподько, объявивший себя внебрачным сыном Александра Абдулова, обратился к дочери знаменитого актера с просьбой помочь ему провести ДНК-тест. Об этом сообщает
«Комсомольская правда».
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Сергей Шиподько утверждает, что в 1972 году его мать познакомилась с актером в одном из московских ресторанов. В результате мимолетного романа на свет появился ребенок. По словам Шиподько, его мать долго хранила тайну и не говорила мальчику, кто его отец. При этом Абдулов якобы знал о ребенке, но отвернулся от него.
По словам Шиподько, он не собирается претендовать на наследство Абдулова и просто хочет узнать правду.
«Я согласился прийти на передачу к Андрею Малахову именно потому, что они договорились помочь мне с проведением генетической экспертизы. Вышли на родню Абдулова. И мы провели ДНК-экспертизу с племянниками Абдулова, детьми его старшего брата Роберта. Но пока еще не ясно. 50 на 50. Доказательств пока нет», - заявил он.
«Внебрачный сын» актера уверен, что помочь узнать правду может только проведение экспертизы с дочкой Абдулова Женей.
Издание напомнило, что еще в 2018 году в программе «Судьба человека» друг Абдулова актер Георгий Мартиросян
подтвердил, что у того есть внебрачный сын. При этом, по словам Мартиросяна, Абдулов знал о существовании ребенка.
Актриса Виктория Лазич пояснила газете, что у Абдулова, учившегося тогда на третьем курсе был роман с жительницей Ленинграда Татьяной. После недолгих отношений девушка уехала домой, поняла, что беременна и решила рожать.
«Когда сообщила Абдулову, он отреагировал негативно: дескать, стать отцом не готов. Что понятно: был амбициозен и мечтал реализоваться как артист. Не до пеленок ему было! Девушка родила мальчика. Назвала его Сергеем», - пояснила она.
При этом ранее дружившая с Абдуловым актриса Елена Проклова
заявила, что не верит словам Сергея. Она утверждает, что артист был буквально одержим семьей и очень хотел детей. Узнав о сыне, он бы обязательно стал участвовать в его воспитании.