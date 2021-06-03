«Внебрачный сын» Абдулова захотел пройти еще один ДНК-тест

Сергей Шиподько утверждает, что в 1972 году его мать познакомилась с актером в одном из московских ресторанов. В результате мимолетного романа на свет появился ребенок. По словам Шиподько, его мать долго хранила тайну и не говорила мальчику, кто его отец. При этом Абдулов якобы знал о ребенке, но отвернулся от него.