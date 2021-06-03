Друг рассказал о разоренной квартире Марьянова

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По данным «МК», Марьянов купил трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе незадолго до смерти. В квартире сделали дизайнерский ремонт, мебель и двери с медными ручками изготовили тульские мастера, в интерьер вписался собранный актером антиквариат - медные сковороды, омлетница с крышкой из позапрошлого века.

Отец актера попросил друга семьи Геннадия Харитонова принять у вдовы Ксении Бик квартиру. Харитонов заявил, что состояние жилья его неприятно удивило.

«Посмотрите фотографии в Сети! Когда Дима пригласил нас с женой в гости, я ему сказал, что это замок, а не квартира. А сейчас – руины! Что надо было делать, чтобы сломать паркет, побить стены? Многих Диминых предметов просто нет. Где его вещи?» - отметил он.

Представитель сына актера Виктория Крылова рассказала «МК», что наследники не заявляли «домашний скарб» в состав наследственной массы.

«Мы не опускались до пересчета тарелок и вилок, исходили из того, что каждый должен понимать, что эти предметы являются наследством, но это не те предметы, о которых надо спорить», - подчеркнула она.

Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года. Ему было 47 лет. Причиной его смерти назвали сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.