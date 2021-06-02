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Друг рассказал о разоренной квартире Марьянова

Мария Иванова
1 час назад
Друг семьи Дмитрия Марьянова Геннадий Харитонов рассказал, что квартира актера превратилась в «руины». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Друг рассказал о разоренной квартире Марьянова
Фото: ТАССТАСС
По данным «МК», Марьянов купил трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе незадолго до смерти. В квартире сделали дизайнерский ремонт, мебель и двери с медными ручками изготовили тульские мастера, в интерьер вписался собранный актером антиквариат - медные сковороды, омлетница с крышкой из позапрошлого века.
Отец актера попросил друга семьи Геннадия Харитонова принять у вдовы Ксении Бик квартиру. Харитонов заявил, что состояние жилья его неприятно удивило.
«Посмотрите фотографии в Сети! Когда Дима пригласил нас с женой в гости, я ему сказал, что это замок, а не квартира. А сейчас – руины! Что надо было делать, чтобы сломать паркет, побить стены? Многих Диминых предметов просто нет. Где его вещи?» - отметил он.
Представитель сына актера Виктория Крылова рассказала «МК», что наследники не заявляли «домашний скарб» в состав наследственной массы.
«Мы не опускались до пересчета тарелок и вилок, исходили из того, что каждый должен понимать, что эти предметы являются наследством, но это не те предметы, о которых надо спорить», - подчеркнула она.
Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года. Ему было 47 лет. Причиной его смерти назвали сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Последний день жизни Марьянов провел в частном реабилитационном центре. Против руководителя центра позже возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, и оставлении в опасности.
Шоу-бизнес,Ксения Бик,Геннадий Харитонов,Дмитрий Марьянов,Московский комсомолец,
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