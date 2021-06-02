Даве нашли «невесту» на «Доме-2»

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой занял ее место на «Доме-2». Давид Манукян стал ведущим реалити-шоу. Об этом сообщает Lisa.ru.

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Дава появился в эфире с подарками. Также он был удивлен, что ему присмотрели «невесту». Как выяснилось, 40-летняя Наталья Роинашвили уже давно питает чувства к экс-бойфренду Бузовой.

Ему рассказали, что ведущие проекта ранее уже заводили роман с участниками. Манукяну задали вопрос, принял бы он ухаживания женщины. Однако он настаивает на том, что первый шаг должен делать именно мужчина.

«Я считаю, что ухаживать должен мужчина. Девушка может проявить симпатию», — заявил Дава.

Блогер отказался давать надежду участнице шоу. На проекте его ничего не удивило, все прошло спокойно. Участники телестройки сходятся во мнении, что он является хорошим ведущим.

Также выяснилось, что Давид Манукян не стесняется того, что он «подсидел» Ольгу Бузову.