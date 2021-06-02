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Бритни Спирс станцевала на камеру в боди и вновь встревожила фанатов

Lenta.ru
39 минут назад
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала на видео в откровенном наряде и вновь встревожила поклонников своими движениями и внешним видом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.
Бритни Спирс станцевала на камеру в боди и вновь встревожила фанатов
Фото: @britneyspears@britneyspears
На кадрах размещенного ролика 38-летняя знаменитость выполняет танцевальные движения в неоново-зеленом боди с декольте, черном полушубке и белых сапогах на каблуке. Волосы Спирс распущены, а ее образ дополняет черный чокер. Помимо этого, звезда опубликовала серию фото в описанной одежде.
«Я никогда не показываю свои ягодицы в Instagram. Нет, я не в стрингах. Итак, вот вам моя задница, дамы и господа! Наслаждайтесь!» — подписала она пост, который набрал 322 тысячи лайков.
Фанаты исполнительницы выразили свое беспокойство по поводу ее состояния в комментариях. «Серьезно, что тут происходит?», «Мы видим и слышим тебя», «У меня очень много вопросов», «Пожалуйста, выпустите эту женщину из дома», «Мне физически некомфортно от этого видео», «Ей нужна помощь», — высказывались они.
В апреле подписчики увидели в танце Бритни Спирс в откровенном наряде призыв о помощи. На кадрах видео певица выполняет танцевальные движения в белом топе от бикини и коротких черных шортах. «Переведите текст песни, под которую она танцует. Бритни надеется, что кто-то поймет и придет на помощь», — писали поклонники.
Шоу-бизнес,Бритни Спирс,
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