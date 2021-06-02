Бритни Спирс станцевала на камеру в боди и вновь встревожила фанатов

Фанаты исполнительницы выразили свое беспокойство по поводу ее состояния в комментариях. «Серьезно, что тут происходит?», «Мы видим и слышим тебя», «У меня очень много вопросов», «Пожалуйста, выпустите эту женщину из дома», «Мне физически некомфортно от этого видео», «Ей нужна помощь», — высказывались они.