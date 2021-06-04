Нетиевский выиграл суд у «Уральских пельменей»

Фото: @netievskiy_official @netievskiy_official

Спор возник по договору, заключенному между ООО «Творческое объединение "Уральские пельмени"» в лице директора Нетиевского и индивидуальным предпринимателем Нетиевским. По условиям соглашения, услуги по организации концертов оказывались через ИП, а вознаграждение ему выплачивались через ООО. Истцы заявили, что сделка была заинтересованной и Нетиевский не получал на нее согласия от коллектива.

Суд первой инстанции постановил, что истцы не доказали ущерб коллективу. При этом в 2018 году, отклоняя иск, суд согласился с доводами Нетиевского о том, что организация концертов требует работы специалиста — продюсера или руководителя.

Новым обстоятельством истцы посчитали перечисление экс-директору миллиона рублей за несостоявшийся концерт. Однако ранее суд выяснил, что речь идет о состоявшемся концерте, который проходил по бумагам под одним названием, а на сцене — под другим. Гонорар за него Нетиевский получил законным путем.