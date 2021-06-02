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Хрусталев намерен заменить Маслякова в КВН

Экспресс газетаиещё 4
3 часа назад
Телеведущий Дмитрий Хрусталев уверен, что под его руководством КВН станет только лучше. Когда-то он начал свой путь к славе именно в качестве игрока команды КВН «Сборная Санкт-Петербурга» и по сей день любит эту программу.
"Буду Лениным в КВН": Хрусталев захотел сменить Маслякова
Фото: ТАССТАСС
«Моя любимая песня Шаинского — «Мы начинаем КВН». Просто я хочу вести эту передачу. После Александра Маслякова, конечно», — заявил юморист в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Ведущий Иван Ургант такому заявлению очень удивился и решил напомнить своему коллеге, что место Александра Маслякова займет его сын, Масляков-младший, который давно уже занимается подготовкой программы наравне со знаменитым отцом.
«Какой Александр Александрович? Надо же когда-то нарушать режим самодержавия. Буду Лениным в КВН», — пошутил Хрусталев.
Напомним, что Александр Масляков начал работать в КВН еще в 1964 году. С 1986 года он стал бессменным ведущим программы и ее символом. Дмитрий Хрусталев появился в КВН в 1998 году, он был капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга». Стал обладателем Кубка Москвы 1998 года, финалистом Высшей лиги 1999 года, обладателем «Малого КиВиНа» на фестивале «Голосящий КиВиН» 2000 года и вице-чемпионом Высшей лиги 2002 года. В 2003 году в составе команды «Сборная СССР» завоевал Летний кубок КВН. Получил широкую известность благодаря своим пародиям на Владимира Путина. Сейчас телеведущий принимает участие в КВН в качестве члена жюри.
Шоу-бизнес,Иван Ургант,Михаил Шац,Дмитрий Хрусталев,Александр Масляков,Владимир Путин,
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