"Буду Лениным в КВН": Хрусталев захотел сменить Маслякова

Напомним, что Александр Масляков начал работать в КВН еще в 1964 году. С 1986 года он стал бессменным ведущим программы и ее символом. Дмитрий Хрусталев появился в КВН в 1998 году, он был капитаном команды «Сборная Санкт-Петербурга». Стал обладателем Кубка Москвы 1998 года, финалистом Высшей лиги 1999 года, обладателем «Малого КиВиНа» на фестивале «Голосящий КиВиН» 2000 года и вице-чемпионом Высшей лиги 2002 года. В 2003 году в составе команды «Сборная СССР» завоевал Летний кубок КВН. Получил широкую известность благодаря своим пародиям на Владимира Путина
. Сейчас телеведущий принимает участие в КВН в качестве члена жюри.