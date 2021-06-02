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Витас в третий раз стал отцом

News.ru
1 час назад
Витас, известный своим фальцетом, стал отцом в третий раз. Исполнитель опубликовал трогательное видео с новорождённой дочерью, которую они с супругой решили назвать Алисой.
Витас в третий раз стал отцом
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look PressNatalia Shakhanova/Global Look Press
Малышка появилась на свет 18 мая, на кадрах 42-летний отец нежно качает ребёнка на руках. «Знакомьтесь, Алиса!», — пописал видео счастливый многодетный отец.
Поклонники и коллеги осыпали певца поздравлениями. Катя Лель пожелала «счастья доченьке», телеведущая Лика Осипова оставила восторженную подпись: «Какое счастье! Ещё раз поздравляю!».
Не остались в стороне и поклонники. «Как мило! Поздравляю с принцессой!», «Добро пожаловать, куколка!», наперебой поздравляли фанаты артиста.
Витас (настоящее имя Виталий Грачёв) состоит в браке 15 лет. Его старшей дочери Алле уже 13 лет, сыну Максиму — шесть. Теперь с женой Светланой Гранковской они воспитывают и новорождённую малышку.
Как сообщалось ранее, певец Виталий Грачёв, известный под творческим псевдонимом Витас, раскритиковал коллег по творческому цеху, которые жалуются на отсутствие денег из-за отмены концертов на фоне пандемии коронавируса. Он призвал других звёзд перестать выставлять себя в негативном свете.
Шоу-бизнес,Виталий Грачев,Катя Лель,
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