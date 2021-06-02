Витас в третий раз стал отцом

Витас, известный своим фальцетом, стал отцом в третий раз. Исполнитель опубликовал трогательное видео с новорождённой дочерью, которую они с супругой решили назвать Алисой.

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Natalia Shakhanova/Global Look Press

Малышка появилась на свет 18 мая, на кадрах 42-летний отец нежно качает ребёнка на руках. «Знакомьтесь, Алиса!», — пописал видео счастливый многодетный отец.

Поклонники и коллеги осыпали певца поздравлениями. Катя Лель пожелала «счастья доченьке», телеведущая Лика Осипова оставила восторженную подпись: «Какое счастье! Ещё раз поздравляю!».

Не остались в стороне и поклонники. «Как мило! Поздравляю с принцессой!», «Добро пожаловать, куколка!», наперебой поздравляли фанаты артиста.

Витас (настоящее имя Виталий Грачёв ) состоит в браке 15 лет. Его старшей дочери Алле уже 13 лет, сыну Максиму — шесть. Теперь с женой Светланой Гранковской они воспитывают и новорождённую малышку.