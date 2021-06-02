Стали известны скандальные детали развода Пелагеи и Телегина

Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре 2019 года. Артистка заявила, что все юридические вопросы будут решены без скандалов, и говорила о планах сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако позднее Пелагея обратилась в суд, потребовав раздела имущества и алиментов на дочь. Раздел имущества между певицей и хоккеистом длится почти год.
По словам представителя Пелагеи, сейчас готовятся жалобы на адвокатов Ивана Телегина в Адвокатскую палату, чтобы остановить «искусственное раздувание скандала вокруг обычного судебного спора».
«Мы не готовы далее терпеть распространение оскорбительной для Пелагеи информации. Еще в начале процесса они предупреждали нас, что если мы не пойдем на их условия и будем настаивать на законном разделе имущества через суд, то они могут использовать известность Пелагеи, интерес к ней публики против неё. Мы, конечно же, не согласились», - пояснил защитник.
Он отметил, что на протяжении всего процесса по разделу имущества, в СМИ периодически появляются «фантастические вбросы», а затем адвокаты спортсмена дают комментарии.
«Мы считаем это оказанием давления на Пелагею и общество. Теперь любое издание, публикующее непроверенную, зачастую даже лживую информацию от анонимных источников, будет приглашено нами в суд», - пообещал Филипп Рябченко.