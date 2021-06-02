Стали известны скандальные детали развода Пелагеи и Телегина

Пелагея объявила о расставании с мужем в декабре 2019 года. Артистка заявила, что все юридические вопросы будут решены без скандалов, и говорила о планах сохранить хорошие отношения ради дочери. Однако позднее Пелагея обратилась в суд, потребовав раздела имущества и алиментов на дочь. Раздел имущества между певицей и хоккеистом длится почти год.