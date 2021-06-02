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«Грубо изнасиловали»: Дана Борисова о плачевном опыте в начале карьеры

Елена Прошина
39 минут назад
Телеведущая Дана Борисова спустя почти 30 лет впервые рассказала о том, что подверглась сексуальному насилию, в результате которого забеременела и сделала аборт. Об этом она заявила в эфире программы «Прямой эфир».
«Грубо изнасиловали»: Дана Борисова о плачевном опыте в начале карьеры
Фото: ТАССТАСС
По ее словам, виновником инцидента стал ее начальник, который склонил ее к сексуальным отношениям, когда ей было 18 лет.
Несмотря на то, что ситуация произошла давно, Борисова до сих пор не может забыть о том, что случилось.
Она заявила, что она не могла ни с кем делиться произошедшим из-за страха.
Борисова призналась, что решила приоткрыть завесу тайны лишь потому, что сегодня все об этом говорят.
Она рассказала, что пришла на телевидение в возрасте 18 лет. В то время проходил кастинг, его проводил некий Александр – автор и ведущий программы.
В определенный момент общение вышло за рамки профессионального. По ее словам, у нее не было возможности отказаться вступать с ним в интимную связь.
Борисова отметила, что она ценила свою работу. Связь длилась на протяжении трех лет. В результате телеведущая забеременела от мужчины и сделала аборт.
«Меня просто грубо изнасиловали», – сообщила Борисова в эфире телеканала «Россия 1».
В эфире другой программы - «Пусть говорят» - подняли вопрос о лишении Даны Борисовой и Максима Аксенова родительских прав.
Шоу-бизнес,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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