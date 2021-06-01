"Досуг": Собчак упомянула скандальную выставку в Тюмени

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени пройдет выставка «Во что ты была одета?», основанной на реальных историях изнасилований и воссозданных образах одежды, которая была на женщинах в этот момент. Авторы экспозиции уточнили, что ее проект был создан в 2013 году по инициативе профессоров из университетов США.