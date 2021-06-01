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Собчак прокомментировала скандальную тюменскую выставку

Ura.Ru
59 минут назад
Ксения Собчак упомянула в своем telegram-канале «Кровавая барыня» тюменскую выставку с предметами одежды изнасилованных женщин. Она поинтересовалась у своих подписчиков, готовы ли они посетить подобную экспозицию.
"Досуг": Собчак упомянула скандальную выставку в Тюмени
Фото: ТАССТАСС
«Досуг. Пошли бы?», — написала она в своей публикации.
Получить более развернутый комменарий у Собчак на эту тему URA.RU не удалось. Ее телефон оказался недоступен.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени пройдет выставка «Во что ты была одета?», основанной на реальных историях изнасилований и воссозданных образах одежды, которая была на женщинах в этот момент. Авторы экспозиции уточнили, что ее проект был создан в 2013 году по инициативе профессоров из университетов США.
Выставка «Во что ты была одета?» пройдет на базе тюменского мультицентра «Контора пароходства». Там сообщили, что на ней, кроме прочего, можно будет пообщаться с психологами и выучить приемы самообороны.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,
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