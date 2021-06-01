Дочь Легкоступовой записала песню в память о матери

По словам Бриль, дебютная песня - самая важная для нее.
"Это моя исповедь о любви к самому дорогому и ценному, что есть у каждого из нас — о любви к маме. О любви, которая будет жить всегда. О любви, которую каждый из нас несет всю жизнь", — заявила Бриль.
По словам автора песни Вадима Антонова, новую композицию посвятил всем детям и их мамам,. Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года в возрасте 54 лет. В апреле 2021 года стало известно, что дочь Легкоступовой решила продолжить дело покойной матери.
Она перепела композицию "Только ты" и анонсировала, что следующей представленной композицией станет "Двое в лифте", которую Легкоступова исполняла дуэтом с Филиппом Киркоровым.