Дочь Легкоступовой записала песню в память о матери

По словам Бриль, дебютная песня - самая важная для нее.

По словам автора песни Вадима Антонова, новую композицию посвятил всем детям и их мамам,. Валентина Легкоступова скончалась в августе 2020 года в возрасте 54 лет. В апреле 2021 года стало известно, что дочь Легкоступовой решила продолжить дело покойной матери.