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"Хлебушек и водичка": Бузова озвучила свой райдер

Вероника Полынина
34 минуты назад
Ольга Бузова продемонстрировала подписчикам свою гримерку и показала, какие продукты, согласно райдеру, должны быть на съемках и концертах с ее участием.
"Хлебушек и водичка": Бузова озвучила свой райдер
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Показываю вам свой ультрадорогой уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Колбаса, фрукты, но это просто потому что сегодня первый день лета, физалис, сыр, хлебушек, водичка » - перечислила телеведущая.
Также, по словам Бузовой, она просит, чтобы в гримерке были халат, тапочки, полотенца и влажные салфетки.
Телеведущая отметила, что никогда не просит конфет, потому что не ест сладкого, однако организаторы часто дарят ей сладости в качестве комплимента.
При этом в ежедневный рацион Бузовой обязательно входят овощи, мед и листья салата.
В минувшие выходные Ольга Бузова выступила на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде. Издание «Блокнот» сообщило, что Бузова вышла на сцену на час позже запланированного времени. Появившись перед зрителями, артистка назвала себя дурой, а через несколько песен ушла за кулисы. Кроме того, во время выступления Бузова показала зрителям средний палец. Зрители сочли поведение певицы неадекватным, а некоторые предположили, что она была пьяна. После этого Бузова заявила, что в ее гримерке не бывает алкоголя, а только «вода без газа, вареная колбаса и полотенца».
Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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