"Хлебушек и водичка": Бузова озвучила свой райдер

Ольга Бузова продемонстрировала подписчикам свою гримерку и показала, какие продукты, согласно райдеру, должны быть на съемках и концертах с ее участием.

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«Показываю вам свой ультрадорогой уникальный райдер, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Колбаса, фрукты, но это просто потому что сегодня первый день лета, физалис, сыр, хлебушек, водичка » - перечислила телеведущая.

Также, по словам Бузовой, она просит, чтобы в гримерке были халат, тапочки, полотенца и влажные салфетки.

Телеведущая отметила, что никогда не просит конфет, потому что не ест сладкого, однако организаторы часто дарят ей сладости в качестве комплимента.

При этом в ежедневный рацион Бузовой обязательно входят овощи, мед и листья салата.