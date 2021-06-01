"Хлебушек и водичка": Бузова озвучила свой райдер

В минувшие выходные Ольга Бузова выступила на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде. Издание «Блокнот»
сообщило, что Бузова вышла на сцену на час позже запланированного времени. Появившись перед зрителями, артистка назвала себя дурой, а через несколько песен ушла за кулисы. Кроме того, во время выступления Бузова показала зрителям средний палец. Зрители сочли поведение певицы неадекватным, а некоторые предположили, что она была пьяна. После этого Бузова заявила, что в ее гримерке не бывает алкоголя, а только «вода без газа, вареная колбаса и полотенца».