Вокруг продажи "Дома моды" Зайцева разгорелся скандал

На шоу «Пусть говорят» разгорелся скандал.

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Близкие модельера Вячеслава Зайцева собрались в студии для обсуждения ситуации с «Домом мод», который с большой долей вероятности стали постепенно распродавать.

Ранее стало известно, что сын Зайцева продал часть здания, в котором располагалась его компания, для погашения крупных долгов. Как заявил замгендиректора «Дома моды», данный вопрос до этого обсудили с самим дизайнером.

Однако близкие не верят в это, считая, что Расул Ахмедов является обманщиком. Появились сведения, что от детища Вячеслава Зайцева почти ничего не осталось. Как сообщается, продажа части здания обошлась в 400 миллионов рублей.

В студии «Пусть говорят» обнародовали неприятный разговор Ахмедова с начальником.

Сначала замгендиректора «Дома моды» ругался, что кутюрье пускает в дом незнакомцев, от которых есть риск заразиться коронавирусом.

Позднее он стал угрожать, сообщив, что модельер может продержаться от силы два месяца, если Ахмедов не будет ему помогать.

«Слава, максимум два месяца. Как мы уйдем, максимум два месяца. Через два месяца ты будешь просто-напросто растерзан. Через два месяца в твоем доме ни одной нормальной картины не останется. Как ты подписываешь бумаги, которые не смотришь?», - говорит он.