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Тлен и запустение: журналисты забили тревогу из-за состояния могилы Жванецкого

Лера Букина
2 часа назад
Российские СМИ заговорили об удручающем состоянии могилы покойного писателя-сатирика Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет Mk.ru
Родственники забросили могилу Жванецкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Существует большая вероятность, что родственники знаменитости отказались следить за захоронением.
Как отмечается, на могиле до сих пор отсутствует крест. Рядом виднеется засохшая трава. Не видно и ограды вокруг захоронения.
Сотрудник кладбища, который присматривает за захоронениями, заявил, что убрать мусор с могилы Жванецкого потребовало от него начальство.
Стоит отметить, что картина сглаживается яркими живыми цветами от поклонников сатирика.
Михаил Жванецкий умер в ноябре 2020 года в возрасте 86 лет. Как сообщается, у сатирика есть трое официальных наследников и такое же число внебрачных.
Шоу-бизнес,Михаил Жванецкий,Московский комсомолец,
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