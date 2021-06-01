Родственники забросили могилу Жванецкого

Российские СМИ заговорили об удручающем состоянии могилы покойного писателя-сатирика Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет Mk.ru

Фото: РИА Новости РИА Новости

Существует большая вероятность, что родственники знаменитости отказались следить за захоронением.

Как отмечается, на могиле до сих пор отсутствует крест. Рядом виднеется засохшая трава. Не видно и ограды вокруг захоронения.

Сотрудник кладбища, который присматривает за захоронениями, заявил, что убрать мусор с могилы Жванецкого потребовало от него начальство.

Стоит отметить, что картина сглаживается яркими живыми цветами от поклонников сатирика.