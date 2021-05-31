Максакова: Мама постелила для меня коврик под дверью

В микроблоге Марии Максаковой появилось несколько снимков, на которых запечатлен очередной ее провальный визит к Людмиле Васильевне. Как и ожидалось, актриса упорно игнорирует существование дочери и самого младшего внука, которого та родила от Вороненкова. Впрочем, Максакова-младшая не постеснялась продемонстрировать свое сиротливое восседание на коврике у двери и даже сумела подойти к своей очередной неудаче с юмором.