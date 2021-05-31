Максакова: Мама постелила для меня коврик под дверью

На протяжении четырех лет Мария Максакова не появлялась в России, где помимо матери живут и двое ее детей. Не секрет, что актриса Людмила Максакова была категорически против отъезда дочери в Киев на пару с депутатом Максимом Вороненковым. Бывшая прима Мариинского театра не вернулась в Россию даже после убийства супруга, чем, понятное дело, неприятно удивила родных.
Не так давно Максакова неожиданно для всех все же заявилась домой, чтобы решить возникшие проблемы с оставшейся за ней недвижимостью. Попутно блондинка попыталась выйти на связь с матерью и детьми. Но никто из близких так и не захотел встретиться с женщиной, у которой на протяжении нескольких лет была своя жизнь Предыдущая попытка Марии попасть в квартиру матери - не увенчалась успехом, но, как выяснилось, певица способна проявлять настойчивость.
В микроблоге Марии Максаковой появилось несколько снимков, на которых запечатлен очередной ее провальный визит к Людмиле Васильевне. Как и ожидалось, актриса упорно игнорирует существование дочери и самого младшего внука, которого та родила от Вороненкова. Впрочем, Максакова-младшая не постеснялась продемонстрировать свое сиротливое восседание на коврике у двери и даже сумела подойти к своей очередной неудаче с юмором.
«Мама дверь не открыла, но коврик постелила. Может для меня? Хорошо, что на первом этаже открылась багетная мастерская «Снег», они впустили в подъезд и я оказалась на шаг ближе », - пожаловалась на бессердечие мамы Мария.
Артистка уже неоднократно жаловалась на родню, которая упорно не желает принимать свою «беглую» родственницу. Особенно Марию задевает то, что ее собственная мама и бывший муж, с которым живут двое старших детей, находятся в нормальных дружеских отношениях. Максакова уверена, мама и бывший супруг сумели настроить против нее собственных чад, буквально вычеркнув блондинку из их жизней.