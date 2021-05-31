Собчак предложила тост для Бузовой

Ксения Собчак прошлась по выходке Ольги Бузовой на «пьяном» концерте в Волгограде . Журналистка выразила своё отношение к странному поведению бывшей коллеги на сцене одной фразой.

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Комментарий появился в Telegram-канале Собчак. Светская львица отметила фразу Бузовой, которая на сегодня уже разошлась в народ. Ольга заявила со сцены:

Мне 35 лет, и я — дура!

На что Собчак отреагировала в том же духе:

Чем не тост, — прокомментировала высказывание поющей ведущей экс-кандидат в президенты России.

Ольга Бузова оскандалилась после выступления в Волгограде. По мнению публики, экс-ведущая «Дома-2» вела себя на сцене как минимум странно и позволяла себе разные высказывания и жесты. После этого поползли слухи, что Бузова могла находиться под влиянием ударной дозы алкоголя.

Сама поющая ведущая уже отреагировала на эту информацию и пригрозила всем СМИ судами.