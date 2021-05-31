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«Чем не тост»: Собчак посмеялась над заявлением Бузовой в Волгограде

News.ru
1 час назад
Ксения Собчак прошлась по выходке Ольги Бузовой на «пьяном» концерте в Волгограде. Журналистка выразила своё отношение к странному поведению бывшей коллеги на сцене одной фразой.
Собчак предложила тост для Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Комментарий появился в Telegram-канале Собчак. Светская львица отметила фразу Бузовой, которая на сегодня уже разошлась в народ. Ольга заявила со сцены:
Мне 35 лет, и я — дура!
На что Собчак отреагировала в том же духе:
Чем не тост, — прокомментировала высказывание поющей ведущей экс-кандидат в президенты России.
Ольга Бузова оскандалилась после выступления в Волгограде. По мнению публики, экс-ведущая «Дома-2» вела себя на сцене как минимум странно и позволяла себе разные высказывания и жесты. После этого поползли слухи, что Бузова могла находиться под влиянием ударной дозы алкоголя.
Сама поющая ведущая уже отреагировала на эту информацию и пригрозила всем СМИ судами.
Как сообщалось ранее, поведение певицы и телеведущей Ольги Бузовой во время выступления в Волгограде на фестивале ParkSeason Fest вызвало недовольство местных жителей. Певица вышла на сцену на час позже указанного времени и тут же нецензурно выругалась в микрофон.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Волгоград,
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